『BOBSTER （ボブスター） ロードホッグII サングラス ＆ ゴーグル BRH2001 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 22時 07分に出品され03月11日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BOBSTER （ボブスター） ロードホッグII サングラス ＆ ゴーグル BRH2001 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.87 cm

横幅 : 9.40 cm

奥行 : 20.57 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。