『キャットウォーク 壁付け 木製 宇宙船 猫ハウス 透明ペット用ベッド 空気穴で ドーム状 猫用ベッド キャットタワー キャットステップ 壁付け対応 床置き対応 お【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 21時 03分に出品され05月10日 21時 03分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【宇宙船のデザイン】この宇宙船キャットウォークの特徴はドーム状なのでどんな体勢でも快適に寝れます。さらに直径35cmの透明アクリルフードが付いており、宇宙船の中からでも外の景色をたっぷり楽しめます。
【壁付け &amp; 平置き両用】猫ハウスは壁付けだけではなく平置きにしても使用できます。 平置きにすれば小型犬にも使えます。安定な構造、愛猫が片方に立ても倒れにくく、安全安心にご利用できます。
【高いところが喜ぶ猫にピッタリなベッド】壁付けも可能なのでスペースを取らず、高さも好きなように合わせることができます。高いところを登るのが好きな猫ちゃんには寝心地はきっといいでしょう。
【四季通用】キャットステップは空気の流通を良くするための四つの小さいな穴を開けているので、夏でも快適に過ごすことができます。そして寒い日は中にクッションや毛布、タオルなどを敷いてあげることで、より寝心地いい空間になります。
Mwpo キャットタワー 大きいハンモック キャットランド 据え置き スリム設計 2つ高いベッド 多頭飼い (高さ178cm) ベージュ 267A
¥ 8423
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コーナン オリジナル ふわふわ キャットツリー 120cm 猫タワー キャットタワー 玩具 ツリー
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据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ダークグレー)
¥ 8422
据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ライトグレー)
¥ 8422
据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ベージュ)
¥ 8422
ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12
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武田コーポレーション/キャットタワー/キャットタワー ベイスブラウン(YS-80447BR)
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PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 猫タワー スリム 大型猫 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴台 ねこハウス ボ
¥ 8421
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【2023年新作】キャットタワー 木製 天然木 据え置き 宇宙船付き 猫タワー 展望台 隠れ家 季節問わず 階段 機能満載 爪とぎ 多頭飼い 安定感抜群 頑丈
¥ 8421
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落札価格8424円
365 入札履歴
終了
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