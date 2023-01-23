『キャットウォーク 壁付け 木製 宇宙船 猫ハウス 透明ペット用ベッド 空気穴で ドーム状 猫用ベッド キャットタワー キャットステップ 壁付け対応 床置き対応 お【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 21時 03分に出品され05月10日 21時 03分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【宇宙船のデザイン】この宇宙船キャットウォークの特徴はドーム状なのでどんな体勢でも快適に寝れます。さらに直径35cmの透明アクリルフードが付いており、宇宙船の中からでも外の景色をたっぷり楽しめます。



【壁付け &amp; 平置き両用】猫ハウスは壁付けだけではなく平置きにしても使用できます。 平置きにすれば小型犬にも使えます。安定な構造、愛猫が片方に立ても倒れにくく、安全安心にご利用できます。



【高いところが喜ぶ猫にピッタリなベッド】壁付けも可能なのでスペースを取らず、高さも好きなように合わせることができます。高いところを登るのが好きな猫ちゃんには寝心地はきっといいでしょう。



【四季通用】キャットステップは空気の流通を良くするための四つの小さいな穴を開けているので、夏でも快適に過ごすことができます。そして寒い日は中にクッションや毛布、タオルなどを敷いてあげることで、より寝心地いい空間になります。