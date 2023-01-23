『DOD(ディーオーディー) わがやのシュラフ 40秒で片付け可能な4人家族用寝袋 S4-511【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 31分に出品され03月30日 00時 31分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DOD(ディーオーディー) わがやのシュラフ 40秒で片付け可能な4人家族用寝袋 S4-511



【商品説明】

・カラー:ブラウン

・サイズ:(約)W2300×D2000mm

・収納サイズ:(約)W360×D360×H660mm

・推奨使用温度:5~

・最低使用温度:-5

・材質:ポリエステル、綿

・重量:(約)4.8kg



【サイズ】

高さ : 36.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 77.00 cm

重量 : 5.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。