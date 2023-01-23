『クローム バックパック NAITO PACK/ナイト パック NAVY BLUE TONAL (旧モデル) 22L 撥水 ブルー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 16分に出品され03月28日 12時 16分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クローム バックパック NAITO PACK/ナイト パック NAVY BLUE TONAL (旧モデル) 22L 撥水 ブルー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ44cmxヨコ31cmxマチ16cm
・ペンホルダー付き
・ポケットの数:6(外側1/内側5)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: ナイロン
・重量:740g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 32.40 cm
奥行 : 44.60 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8424円
940 入札履歴
終了
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