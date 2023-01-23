『ケーブル StarTech.com USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 10m Type-A(オス) - Type-A(メス) USB2.0 リピ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 06時 40分に出品され04月10日 06時 40分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 10m Type-A(オス) - Type-A(メス) USB2.0 リピ
【商品説明】
・1x USB-A オスコネクタ
・1x USB-A メスコネクタ
・USB バスパワー
・ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・外付けユニバーサルACアダプタ付属
・完全シールドでエラーのない接続を実現
・延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 21.34 cm
奥行 : 22.86 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8424円
876 入札履歴
終了
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