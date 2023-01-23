『JVC HA-S88BN ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth・NFC対応 連続27時間再生 有線接続対応 ハンズフリー通話用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 31分に出品され03月08日 17時 31分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JVC HA-S88BN ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth・NFC対応 連続27時間再生 有線接続対応 ハンズフリー通話用マイク内蔵 折りたたみ式 テレワーク・テレビ会議向け ブラック
【商品説明】
・1.2mヘッドホンケーブル・キャリングポーチ付属
・BluetoothやNFCで簡単ペアリング接続
・【VGP 2017SUMMER 受賞】(Bluetoothオーバーヘッド型ヘッドホン:1万円以上1.5万円未満)
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤレス接続で約27時間、有線接続で約35時間の連続再生が可能(ノイズキャンセリング機能オフ時)
・伸びのある高域と締りのある低域を実現した高音質設計
・周囲の騒音を低減するノイズキャンセリング機能により、快適な高音質サウンドが楽しめる
・快適な
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 19.40 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8424円
19 入札履歴
終了
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