『ストッケ フードタオル シルエットピンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 18時 45分に出品され03月14日 18時 45分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ストッケ フードタオル シルエットピンク
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 28.70 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8424円
883 入札履歴
終了
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