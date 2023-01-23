ウェットスーツ フルスーツ レディース 3mm ストレッチ ネオプレーン 異素材MIX ダイビング サーフィン バックジップ 保温 おしゃれ【新年の贈り物】

商品情報

ウェットスーツ フルスーツ レディース 3mm ストレッチ ネオプレーン 異素材MIX ダイビング サーフィン バックジップ 保温 おしゃれ





【アイテム詳細】



3mmストレッチネオプレンを使用、運動性、保温性に優れて、幅広く利用できるフルスーツです。



人間工学に基づくカッティングでお肌と ピッタリして浸水を有効抑え、体温を守ってくれます。



フルスーツ1着あれば様々なウォータースポーツに挑戦できます。



ダイビング、シュノーケル、サーフィン、カヤック、サップフィッシング、



パドリング、ジェットスキー、海上作業などに幅広く適用できます。





【型番号】MS-19481





【カラー】ブラック、ブルー、ピンク





【サイズ】XS、S、M、L、XL





【厚さ】 3mm





【材質】90％ストレッチネオプレーン、10％ナイロン





【保管について】

海から上がったら、なるべく早めに洗う。

熱いお湯はNG、必ず水かぬるま湯で洗う。

乾燥は直射日光を避け、細いハンガーは使用しない。

しっかりと乾燥したら、なるべく早め