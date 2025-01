CD/BiSH/BiSH THE BEST (2CD+Blu-ray) (通常盤/Blu-ray盤)【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

BiSH (ビッシュ びっしゅ)

2023年6月28日 発売



BiSH、8年間の活動集大成となる30曲(予定)のBEST盤!



CD:1

1.オーケストラ 23

2.プロミスザスター 23

3.スパーク 23

4.BiSH-星が瞬く夜に- 23

5.サラバかな 23

6.beautifulさ 23

7.ヒーローワナビー

8.Nothing.

9.co

10.My distinction

11.My landscape

12.MOON CHiLDREN

13.Primitive

14.stereo future

15.FOR HiM

CD:2

1.Story Brighter

2.HiDE the BLUE

3.CAN YOU??

4.二人なら

5.BUDOKANかもしくはTAMANEGI

6.PAiNT it BLACK

7.SEE YOU

8.リズム

9.I am me.

10.デパーチャーズ

11.LETTERS

12.NON TiE-UP

13.優しいPAiN

14.本当本気

15.スーパーヒーローミュージック

16.JAM

BD:3

1.BiSH-星が瞬く夜に-(2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館)

2.PAiNT it BLACK(2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館)

3.GiANT KiLLERS(2022.12.22 世界で一番