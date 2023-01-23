『Axis Former(アクシスフォーマー) ストレッチ用 フォームローラー ソフトロング T0999 021 アイボリー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 50分に出品され03月14日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,423円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Axis Former(アクシスフォーマー) ストレッチ用 フォームローラー ソフトロング T0999 021 アイボリー



【商品説明】

・製品サイズ:980mm x φ130



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 98.00 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。