『CARVE(カーブ) VOLLEY Matt Black PLOA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 04時 01分に出品され04月10日 04時 01分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CARVE(カーブ) VOLLEY Matt Black PLOA
【商品説明】
・仕様 : つや消し/POLA (偏光レンズ) ・MATTE BLACK POLARIZED
・色 : 黒
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 5.10 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8422円
60 入札履歴
終了
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