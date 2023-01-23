『CARVE(カーブ) VOLLEY Matt Black PLOA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 04時 01分に出品され04月10日 04時 01分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CARVE(カーブ) VOLLEY Matt Black PLOA



【商品説明】

・仕様 : つや消し/POLA (偏光レンズ) ・MATTE BLACK POLARIZED

・色 : 黒



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 5.10 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。