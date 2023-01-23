『デッキパッド クリエイチャー フロントデッキ コード 3ピース ブラック GFDIII21BK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 21時 26分に出品され04月04日 21時 26分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クリエイチャー デッキパッド フロントデッキ コード 3ピース ブラック GFDIII21BK
【商品説明】
・アーチ：フラット
・トラクションパターン：コードトラクション
・ピース数：3
・本体サイズ：長さ405×幅375mm
【サイズ】
高さ : 1.19 cm
横幅 : 34.29 cm
奥行 : 46.71 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8422円
505 入札履歴
終了
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