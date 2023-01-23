『デッキパッド クリエイチャー フロントデッキ コード 3ピース ブラック GFDIII21BK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 21時 26分に出品され04月04日 21時 26分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クリエイチャー デッキパッド フロントデッキ コード 3ピース ブラック GFDIII21BK



【商品説明】

・アーチ：フラット

・トラクションパターン：コードトラクション

・ピース数：3

・本体サイズ：長さ405×幅375mm



【サイズ】

高さ : 1.19 cm

横幅 : 34.29 cm

奥行 : 46.71 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。