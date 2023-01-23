『ラガーコーポレーション クリキットテレイン オレンジ M （犬用ハーネス）【ネコポス不可】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 58分に出品され03月09日 03時 58分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Clickit Terrain Orange M／LAGER CORPORATION／ハーネス／ドライブハーネス／ベルト／犬用品／ドッグ／お散歩用品／お出かけグッズ／ペットとのドライブに適した、犬用ハーネスです。ペットとのドライブは楽しいだけでなく、多くの危険が潜んでいます。Sleepypod Clickit Terrainはそんなペットとのドライブをサポート！小型犬とは違って、ケージが使いずらい、中型犬〜大型犬のための安全ハーネスを開発しました。私たちがシートベルトをして大切な家族の命を保護するように、ペットの安全を。／お取寄せ商品の為、3〜7営業日後の発送となります。仕入先に在庫がない場合などは、ご注文をキャンセルさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。
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¥ 8422
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NICKYLAB - Martingale Dog Collar and Leash (Bonus) - Large Extra Large Dogs (Large Purple) 並行輸入品
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落札価格8422円
668 入札履歴
終了
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