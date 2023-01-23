『楽器 MEINL Percussion マイネル カホンピックアップタップスタンド CAJON PICKUP TAPS STAND CPTS 国内【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 16時 30分に出品され05月01日 16時 30分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他パーカッション、打楽器

【商品名】

MEINL Percussion マイネル カホンピックアップタップスタンド CAJON PICKUP TAPS STAND CPTS 国内



【商品説明】

・MEINLピックアップタムやスネアタップ等を取り付けてカホンの周りに配置し、ステージの設置面積を抑えるように設計

・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます

・準の3/8インチL字型ロッドは、Cajonピックアップタップまたはその他の一般的なパーカッションアクセサリーに適合

・軽量、小型で使いやすく、持ち運びしやすい機能を備えたマイクスタンドをモデルにしています



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 13.31 cm

奥行 : 57.51 cm

重量 : 1.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。