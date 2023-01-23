『BAL (大橋産業) デジタル表示トルクレンチ6pcセット オートバイ~自動車用 2067【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 04分に出品され03月28日 18時 04分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BAL (大橋産業) デジタル表示トルクレンチ6pcセット オートバイ~自動車用 2067



【商品説明】

・トルク設定範囲:30~200N・m 型式:プレセット型 ラチェット式 角ドライブ:12.7mm 本体サイズ:47(W)×525(L)×49(H)mm 1.31Kg

・電源:ボタン電池CR2032x1個(動作確認用付属) 材質:[ソケット]クロムバナジウム鋼[角ドライブ]クロムモリブデン鋼



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 65.50 cm

重量 : 2.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

車用工具、修理、ガレージ用品 タグ BAL

(大橋産業)

デジタル表示トルクレンチ6pcセット

オートバイ~自動車用

2067