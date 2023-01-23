『ウェットスーツ ィッシング ダイビング ウエットスーツ 5mm 2ピース ウェットスーツ メンズ 大人用 男性用 スキンダイビング【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 07時 55分に出品され03月04日 07時 55分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：ナイロン+SCRネオプレーン素材
保温性、速乾性に優れて、
水中に入って、お肌とピッタリしているカッティングで浸水を有効抑え、
体温を守ってくれて、オールシーズンで適用できる。
【紫外線や怪我防止】UVカット保護指数はUPF50＋より紫外線遮断率は99％以上可能。
ビーチや海底に多くの鋭い石や海の生き物による刺し傷やスレ傷、切れ傷などを防ぐ 。
【着心地良い】人間工学に基づいて設計され、3D裁断より人体とピッタリ合う、余すどこもなくフィットUP！
筋肉を引き締め、運動性をアップ！ストレッチ素材のため、着脱しやすい。
【耐久性抜群】強度を高めたフラットシーマー縫製を採用、縫製部の強度と耐久性ともに優れ，
内部で糸を折り返すため縫い目からの浸水を抑えることができ、また縫い目も平に仕上がることにより、肌触りが快適。
【用 途】サーフィン、シュノーケリング、ダイビング、水泳、ビーチバレボール、様々なマリンスポーツに適します。
その商品を大量に購入できます。
多数を購入したい場合、割引をあげます。よろしくお願い申し上げます。
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落札価格8422円
102 入札履歴
終了
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