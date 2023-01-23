ウェットスーツ ィッシング ダイビング ウエットスーツ 5mm 2ピース ウェットスーツ メンズ 大人用 男性用 スキンダイビング【2025の人気アイテム】

商品情報

素材：ナイロン+SCRネオプレーン素材

保温性、速乾性に優れて、

水中に入って、お肌とピッタリしているカッティングで浸水を有効抑え、

体温を守ってくれて、オールシーズンで適用できる。

【紫外線や怪我防止】UVカット保護指数はUPF50＋より紫外線遮断率は99％以上可能。

ビーチや海底に多くの鋭い石や海の生き物による刺し傷やスレ傷、切れ傷などを防ぐ 。

【着心地良い】人間工学に基づいて設計され、3D裁断より人体とピッタリ合う、余すどこもなくフィットUP！

筋肉を引き締め、運動性をアップ！ストレッチ素材のため、着脱しやすい。

【耐久性抜群】強度を高めたフラットシーマー縫製を採用、縫製部の強度と耐久性ともに優れ，

内部で糸を折り返すため縫い目からの浸水を抑えることができ、また縫い目も平に仕上がることにより、肌触りが快適。

【用 途】サーフィン、シュノーケリング、ダイビング、水泳、ビーチバレボール、様々なマリンスポーツに適します。



その商品を大量に購入できます。

多数を購入したい場合、割引をあげます。よろしくお願い申し上げます。