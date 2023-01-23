『バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 36分に出品され03月25日 02時 36分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ バレンチノサバティーニ

三角ポーチ

ストラップ付

本革付属

木和田

鞄の聖地兵庫県豊岡市製

ブラック