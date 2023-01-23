『バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 36分に出品され03月25日 02時 36分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8422円
921 入札履歴
終了
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