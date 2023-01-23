『電気のこぎり ナイフブレード付 台所 日用品 収納 DIY用品 大工用品 DN-100K 代引不可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 03分に出品され03月11日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【内容】

原産国：

本体・鉄工用ブレード・ナイフブレード＝中国製、木工用・塩ビＰＣ用ブレード＝日本

ポイント：粗大ごみなどの処理に便利な電動のこぎり。木材やプラスチック、一般金属など色々な材料が切れます。ＤＩＹツールやご家庭の粗大ゴミ解体にも便利な商品です。

商品サイズ：現品約6.5×30×20.5ｃｍ ・本体重量＝約1.6ｋｇ

商品材料：ＡＢＳ樹脂・工具鋼

商品内容：電源＝ＡＣ100Ｖ・消費電力＝350Ｗストローク数＝毎分約0〜2200回切断能力目安＝木材（約55ｍｍ ）・軟鉄パイプ（約直径32ｍｍ ）コード長＝約2ｍ 付属品＝木工用ブレード・塩ビＰＣ用ブレード・鉄工用ブレード・ナイフブレード・六角棒レンチ×各1

個装サイズ：約37×8×21cm

個装重量：約2kg