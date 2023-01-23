『電気のこぎり ナイフブレード付 台所 日用品 収納 DIY用品 大工用品 DN-100K 代引不可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 03分に出品され03月11日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【内容】
原産国：
本体・鉄工用ブレード・ナイフブレード＝中国製、木工用・塩ビＰＣ用ブレード＝日本
ポイント：粗大ごみなどの処理に便利な電動のこぎり。木材やプラスチック、一般金属など色々な材料が切れます。ＤＩＹツールやご家庭の粗大ゴミ解体にも便利な商品です。
商品サイズ：現品約6.5×30×20.5ｃｍ ・本体重量＝約1.6ｋｇ
商品材料：ＡＢＳ樹脂・工具鋼
商品内容：電源＝ＡＣ100Ｖ・消費電力＝350Ｗストローク数＝毎分約0〜2200回切断能力目安＝木材（約55ｍｍ ）・軟鉄パイプ（約直径32ｍｍ ）コード長＝約2ｍ 付属品＝木工用ブレード・塩ビＰＣ用ブレード・鉄工用ブレード・ナイフブレード・六角棒レンチ×各1
個装サイズ：約37×8×21cm
個装重量：約2kg
吉利 芽切剪定鋏 手造 皮止
¥ 8421
吉岡刃物製作所 喜八作 プロ用 鋭型刈込鋏 No.127 210mm 尺7寸樫柄 同梱・代引不可
¥ 8421
電動チェーンソー 高枝切りチェーンソー 高枝バサミ伸縮 充電式ポールチェーンソー コードレス 最大2.2m 21Vバッテリー互換 ガーデン農業 園芸用 庭木剪定
¥ 8421
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¥ 8421
盆栽カッター 4点セット 盆栽トリミングセット 園芸用はさみ 省時間 耐摩耗性 収納袋付き お手入れ簡単 軽量 観葉植物 園芸用品 盆栽愛好
¥ 8420
遠藤商事 業務用 円筒スコップ 特々大 本体18-8ステンレス 日本製 BSK03005
¥ 8420
兼進作 盆栽用 根切 中 210mm No.13A
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リジッド 150-L チューブ カッター 66737
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スナップオン・ツールズ AMCSS-1/2D13MM 6角ソケット差込角1/2インチ用
¥ 8418
スナップオン・ツールズ AMCSS-1/2D12MM 6角ソケット差込角1/2インチ用
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¥ 8418
落札価格8422円
539 入札履歴
終了
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