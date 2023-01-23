『パナソニック(Panasonic) LEDペンダントライト 40形相当 光色切替 LGB10518【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 03分に出品され03月10日 16時 03分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
当店イチオシの人気商品です。在庫数が限られておりますので、お早目にお求めください。少人数の作業のため発送準備に注文から4〜7日程度かかります。ご了承ください。パナソニック(Panasonic) LEDペンダントライト 40形相当 光色切替 LGB10518素材、色 : ガラスセード : 乳白つや消し/タイプ : ガラスセードタイプ、光色切替タイプ/内蔵、梱包 : ランプ同梱包/光色切替LED電球6.4W1灯(E17)(昼光色・電球色)、6200 K、40000時間(光束維持率70%)/寸法 : 幅:φ80 mm、高:206 mm、全高:700~1200 mm 調節可能/仕様 : 白熱電球40形1灯器具相当、40形/器具光束 : 385 lm、消費効率 : 60.1 lm/W、デザイン分類 : Casual、昼光色Ra80、入力電流2700K:0.113A・入力電流(100V時):0.113 A/仕様 : 電球色高演色Ra90、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088 別売)……続きはPCから商品説明欄をご覧ください。
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落札価格8422円
747 入札履歴
終了
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