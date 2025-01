KA26-101H 呉竹 下敷 規格判 No11 黒 呉竹 4901427070637（30セット）【年末の贈り物】

商品説明



書道用下敷きしなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用しております。呉竹 Kuretake KA26-101H の商品スペック商品仕様 サイズ:270×360外装サイズ:70×315×14mm











A sheet of plastic for the calligraphy is flexible and uses wrinkle-resistant good-quality felt. Product specifications product specifications size of common Japanese bamboo Kuretake KA26-101H: 270*360 exterior size: 70*315*14mm