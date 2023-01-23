『UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース、チャーミングなフクロウ、35 x 60【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 20時 11分に出品され04月25日 20時 11分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース、チャーミングなフクロウ、35 x 60
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.89 cm
横幅 : 21.41 cm
奥行 : 29.21 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8421円
777 入札履歴
終了
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