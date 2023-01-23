『(取寄) プーマ キッズ キッズ フック アンド ループ (トドラー) Kids kids Kids Hook【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 15時 07分に出品され03月24日 15時 07分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：PUMA Kids プーマ キッズ
商品名：PUMA Kids R78 Hook and Loop (Toddler)
R78 フック アンド ループ (トドラー)
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Puma Black/Puma White
詳細:テキスタイルと合成アッパー。
テキスタイルライニング.
テキスタイルインソール
合成アウトソール.
製品の寸法は(8 ドドラー 幅 M)サイズを用いてます。
寸法はサイズによって異なる場合がございます。
予めご了承下さい。
測定:重量:113.40g
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落札価格8421円
940 入札履歴
終了
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