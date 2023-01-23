(取寄) プーマ キッズ キッズ フック アンド ループ (トドラー) Kids kids Kids Hook【年末の贈り物】

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ブランド：PUMA Kids プーマ キッズ

商品名：PUMA Kids R78 Hook and Loop (Toddler)

R78 フック アンド ループ (トドラー)

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Puma Black/Puma White

詳細:テキスタイルと合成アッパー。

テキスタイルライニング.

テキスタイルインソール

合成アウトソール.

製品の寸法は(8 ドドラー 幅 M)サイズを用いてます。

寸法はサイズによって異なる場合がございます。

予めご了承下さい。

測定:重量:113.40g