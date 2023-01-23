『本革 メッセンジャーバッグ ショルダーバッグメンズ 斜めがけ 2way ビジネスバッグ 通勤バッグ カバン 牛革 通勤通学 カジュアル アウトドア【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 10時 31分に出品され04月01日 10時 31分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名:メンズ本革ショルダーバッグ
素材（外側）:牛革
素材（内側）:ポリエステル
サイズ:横34cm、マチ7cm、縦25cm
ショルダーベルト：付属します
金具の色：アンティークゴールド
開閉式：マグネット式
ポケット 内側：メイン収納*2 ファスナー式*2 小物用オープン式*2
ポケット 外側：ファスナー式*1
重さ(約）:1kg
収納:鍵、ノート、ティッシュ、財布、スマホ、水筒、折りたたみ傘、ipad mini、ipad、A4雑誌など
A4対応:可
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落札価格8421円
921 入札履歴
終了
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