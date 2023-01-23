本革　メッセンジャーバッグ ショルダーバッグメンズ 斜めがけ 2way ビジネスバッグ 通勤バッグ カバン 牛革　通勤通学 カジュアル アウトドア【2024年最新】

商品情報

品名:メンズ本革ショルダーバッグ

素材（外側）:牛革

素材（内側）:ポリエステル

サイズ:横34cm、マチ7cm、縦25cm

ショルダーベルト：付属します

金具の色：アンティークゴールド

開閉式：マグネット式

ポケット 内側：メイン収納*2 ファスナー式*2 小物用オープン式*2

ポケット 外側：ファスナー式*1

重さ(約）:1kg

収納:鍵、ノート、ティッシュ、財布、スマホ、水筒、折りたたみ傘、ipad mini、ipad、A4雑誌など

A4対応:可





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