『ソニック IDハードケース＆ストラップ ブラウン AL-842-BR ソニック 4970116030979（30セット）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 00時 36分に出品され03月15日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 半密閉式なので、ホコリ等でカードが汚れにくく、紛失も防ぎます。ＩＤ・ＩＣカード専用。ＡＤＶＡＮＣＥＬＩＮＥ。商品仕様：半密閉式ハード表示面内寸：８５×５４ｍｍひもの長さ：約９０ｃｍ（巾１０ｍｍ）材質：表示面：ＰＰ・ＰＣ、紐：ＰＥＴＩＤ／ＩＣカード専用Features: Half-sealed， so dust and dirt in the cards are dirt-resistant and prevent loss. ID / IC card only. ADVANCELINE. Product specifications: half-sealed hard surface in dimensions: 85 × 54 mm ? length: 90 cm (width 10 mm) ? Material: surface: PP and PC private string:PETID/IC card 商品カテゴリ オフィスジャパン 名札・プレート ストラップ スポーツ ゴルフ ラウンド用品、アクセサリー ネームプレート

JANコード/ISBNコード 4970116030979

商品コード e-08341831-30lot