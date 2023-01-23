『ビートソニック テレビ/ナビコントローラー ステアリングスイッチ切替式 トヨタディーラーオプションナビ用 STN1109【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 18時 03分に出品され04月10日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
走行中の映像及びナビ操作可能 本製品のオン/オフはステアリングスイッチで操作
【商品説明】
【商品詳細】
ブランド：Beat-Sonic (ビートソニック)
商品名：ビートソニック テレビ/ナビコントローラー ステアリングスイッチ切替式 トヨタディーラーオプションナビ用 STN1109
製造元：Beat-Sonic
商品番号：STN1109
発売日：2015年10月30日
【当店からの連絡】
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落札価格8421円
878 入札履歴
終了
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