ソフトケースストラップ AL-871-D ソニック 4970116032423（30セット）【カレンダー 2025の人気アイテム】

開閉部には耐久性の高い樹脂パーツを採用。また、複数枚のカードを収納可能。ADVANCELINE。商品仕様:開閉式ソフト表示面内寸:94×56mm中紙サイズ:91×56mmひもの長さ:約90cm(巾10mm)材質:表示面:合皮(PVC)・PP、紐:PET名刺サイズ対応 Opening employs high-durability of resin parts. Also, multiple cards can be stored. ADVANCE LINE.

soft retractable surface in dimension: 94 × 56 mm paper size: 91 x 56 mm string length: approximately 90 cm ( width 10 mm )

Surface: leather (PVC), PP, GIMP reactivation

Business card size support