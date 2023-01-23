『ソフトケースストラップ AL-871-D ソニック 4970116032423（30セット）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 53分に出品され03月06日 13時 53分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
開閉部には耐久性の高い樹脂パーツを採用。また、複数枚のカードを収納可能。ＡＤＶＡＮＣＥＬＩＮＥ。商品仕様：開閉式ソフト表示面内寸：９４×５６ｍｍ中紙サイズ：９１×５６ｍｍひもの長さ：約９０ｃｍ（巾１０ｍｍ）材質：表示面：合皮（ＰＶＣ）・ＰＰ、紐：ＰＥＴ名刺サイズ対応 Opening employs high-durability of resin parts. Also， multiple cards can be stored. ADVANCE LINE.
soft retractable surface in dimension: 94 × 56 mm paper size: 91 x 56 mm string length: approximately 90 cm （ width 10 mm ）
Surface: leather (PVC)， PP， GIMP reactivation
Business card size support
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落札価格8421円
537 入札履歴
終了
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