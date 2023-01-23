『MH-223-D 多機能丸ひもストラップ ブラック ソニック 4970116026125（30セット）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 52分に出品され03月25日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ３種の吊り下げパーツ付き。安全パーツとひも調節も付いて、機能も充実。商品仕様：ひもの長さ：約８５ｃｍ入数：１本入り材質：再生ＰＰ、再生ＰＥＴ、ＰＯＭ、ＰＰ、ＡＢＳパッケージサイズ：Ｗ７０×Ｄ１７０×Ｈ２０ｍｍパッケージ重量：２５ｇA characteristic: With three kinds of hanging parts. There are the safe parts and string adjustment， too， and the function is fulfilling， too. Product specifications: The length of the string: Approximately 85cm number containing: Entering one Materials: Reproduction PP， reproduction PET， POM， PP， ABS Package size: W70 X D170 X H20mm Package weight: 25 g 商品カテゴリ オフィスジャパン 名札・プレート ストラップ スポーツ ゴルフ ラウンド用品、アクセサリー ネームプレート

JANコード/ISBNコード 4970116026125

商品コード e-08341357-30lot