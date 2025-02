MH-223-D　多機能丸ひもストラップ ブラック ソニック 4970116026125（30セット）【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品説明

3種の吊り下げパーツ付き。安全パーツとひも調節も付いて、機能も充実。商品仕様:ひもの長さ:約85cm入数:1本入り材質:再生PP、再生PET、POM、PP、ABSパッケージサイズ:W70×D170×H20mmパッケージ重量:25gA characteristic: With three kinds of hanging parts. There are the safe parts and string adjustment, too, and the function is fulfilling, too. Product specifications: The length of the string: Approximately 85cm number containing: Entering one Materials: Reproduction PP, reproduction PET, POM, PP, ABS Package size: W70 X D170 X H20mm Package weight: 25 g