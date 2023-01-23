『ブルガリ BVLGARI 香水 レディース オムニア アメジスト EP/SP 65ml【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 57分に出品され03月28日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名：BVLGARI ブルガリ
シリーズ：オムニアアメジスト
内容量：65ml
香調：フレッシュ フローラル
トップノート：グリーンサップ、ピンクグレープフルーツ
ミドルノート：アイリス、ブルガリアンローズバッド
ラストノート：ヘリオトローブ、ソーラウッド
その他容器などの仕様：スプレータイプ
付属品：化粧箱
原産国：イタリア
おすすめポイント：ブルガリのジュエリーを彷彿とさせるオムニアコレクションの第三弾！エレガントな香りに仕上がっています。香調はエレガントで気品に満ちたフレッシュ・フローラル！庭園に咲く瑞々しく繊細な、朝露の降りたアイリスとローズのフレッシュフローラルの香りです。
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落札価格8421円
56 入札履歴
終了
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