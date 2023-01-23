『P最大18倍10/29限定 (取寄) ビラボン メンズ 73 プロ 20 ボードショーツ Billabong men Billabong 73【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 12時 08分に出品され04月02日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：Billabong ビラボン
商品名：Billabong 73 Pro 20" Boardshorts
73 プロ 20 ボードショーツ
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Aqua
詳細:パフォーマンスフィットにより縫い目を最小限に抑え、最高の快適さを実現します。
4方向ストレッチ生地により、柔軟性が向上します。
全体にカラフルなストライププリント.
面ファスナー付きのサーフタイフロントクロージャー。
ポリエステル/エラスタン
洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥
製品の測定はサイズ32を使用。
サイズによって採寸が異なる場合がありますのでご注意下さい
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落札価格8421円
820 入札履歴
終了
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