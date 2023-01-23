『P最大18倍10/29限定 (取寄) ビラボン メンズ 73 プロ 20 ボードショーツ Billabong men Billabong 73【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 12時 08分に出品され04月02日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：Billabong ビラボン

商品名：Billabong 73 Pro 20" Boardshorts

73 プロ 20 ボードショーツ

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Aqua

詳細:パフォーマンスフィットにより縫い目を最小限に抑え、最高の快適さを実現します。

4方向ストレッチ生地により、柔軟性が向上します。

全体にカラフルなストライププリント.

面ファスナー付きのサーフタイフロントクロージャー。

ポリエステル/エラスタン

洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥

製品の測定はサイズ32を使用。

サイズによって採寸が異なる場合がありますのでご注意下さい

カテゴリ ファッション

メンズファッション

水着 タグ P最大18倍10/29限定

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