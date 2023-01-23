『イスカ(ISUKA) ピークライトマットレス 120 インディゴ 203309【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 34分に出品され03月11日 01時 34分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 軽量で、丈夫で耐久性に優れた30デニールナイロン素材を使用しています。下部は強力なノンスリップ加工で、睡眠中のずれを防ぎ快適な睡眠をサポートします。広めに設定した足元部分は睡眠中に寝袋の落ちにくい設計です。厚さ25mmは、春から秋の登山やサイクリストにも最適です。専用の収納袋と、リペアキットが付属します。