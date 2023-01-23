『メジャークラフト バスロッド ベイト BENKEI(弁慶) 2ピースビッグベイト対応 BIC-702X 釣り竿【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 43分に出品され03月20日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
BIC-702X(パワフル/大型バス)・ブラック 7.0フィート BIC-702X
・・Style:BIC-702X(パワフル/大型バス)
・ロッド(釣り竿)タイプ:ベイト
・使用可能な釣種:バス釣り
・主なターゲット:ブラックバス
・ルアー:3/8~3oz
・ライン:14~30LB
viz 調整式ラテラルロッド フロント ジムニー JB23 JB33 VIZ-LRS8-3
¥ 8420
メジャークラフト 2代目ソルパラX イカメタル(鉛スッテ) SPXJ-S702HNS/ST 4573236272399
¥ 8420
シマノ(SHIMANO) バス ベイトロッド 23 バスワン XT+ 166ML-2
¥ 8420
シマノ(SHIMANO) バス ベイトロッド 23 バスワン XT+ 166ML-2
¥ 8420
宇崎日新 ロッド プロスペック ISO 1.75号 400
¥ 8420
プロマリン(PRO MARINE) CB サーフレイダー 25-390
¥ 8420
大阪漁具(OGK) ブロード磯アップグレード 4-540遠投 BRISU454W
¥ 8420
ダイワ(DAIWA) 渓流竿 小継清瀬・F 硬調42S・F 釣り竿
¥ 8420
ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 622ULS・Y 釣り竿
¥ 8420
メジャークラフト 2代目ソルパラX 岸タコスピニング SPX-S702H/TACO 4573236271774
¥ 8419
3本継ショアジギングロッド Friday SHOREJIGING FSJ-96M-3（ルアーMAX60g対応)(ori-957089)
¥ 8419
シェアーズ SOLFIESTA(ソルフェスタ) 朱天(シュテン) 245 バルクタイプ
¥ 8419
ダイワ(DAIWA) 渓流竿 小継渓流X 硬調33 釣り竿
¥ 8419
ゴールデンミーン(Golden Mean) ロッド Symphonia シンフォニア SPS-70
¥ 8418
ゴールデンミーン(Golden Mean) ロッド Symphonia シンフォニア SPS-70
¥ 8418
メジャークラフト 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-S642ML/LJ ロッド ソルト
¥ 8418
メジャークラフト ソルパラ ランディングシャフト 600 LS-400SPX ショアゲーム エギング シーバス ショアジギング
¥ 8418
メジャークラフト 2代目ソルパラX アジングロッドアジソリッド SPX-S682AJI-6.8フィート(約207cm)ソリッド穂先
¥ 8418
落札価格8421円
377 入札履歴
終了
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