『メジャークラフト バスロッド ベイト BENKEI(弁慶) 2ピースビッグベイト対応 BIC-702X 釣り竿【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 43分に出品され03月20日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BIC-702X(パワフル/大型バス)・ブラック 7.0フィート BIC-702X

・・Style:BIC-702X(パワフル/大型バス)

・ロッド(釣り竿)タイプ:ベイト

・使用可能な釣種:バス釣り

・主なターゲット:ブラックバス

・ルアー:3/8~3oz

・ライン:14~30LB