『Preself テント ワンポールテント 2 人用 換気窓あり テント内料理・焚火可 軽量 収納コンパクト キャンプテント 簡単設営 防水【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 22時 08分に出品され03月29日 22時 08分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Preself テント ワンポールテント 2 人用 換気窓あり テント内料理・焚火可 軽量 収納コンパクト キャンプテント 簡単設営 防水



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 38.80 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。