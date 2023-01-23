『マスプロ電工 新4K8K衛星放送対応 屋外(内)用4分配器 SP4CW-P【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 03分に出品され03月04日 11時 03分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マスプロ電工 新4K8K衛星放送対応 屋外(内)用4分配器 SP4CW-P



【商品説明】

・1端子電流通過型

・SHマーク取得製品

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品:5C用コネクター5個、防水キャップ5個

・新4K8K衛星放送対応

・製品寸法:H46×W133×D50mm

・適合マスト径:22~48.6mm

・電流容量:1A(DC15VまたはAC30V)



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 16.90 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。