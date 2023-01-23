『【×24個】ロート製薬 肌研 (ハダラボ) 極潤 ヒアルロン洗顔フォーム 100g【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 49分に出品され03月12日 07時 49分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品説明 クリームタイプの洗顔料です。弾力感のある泡が、肌をやさしく洗いあげます。 ご使用方法 清潔な手のひらに適量（約2〜3cm）をとり、水又はぬるま湯で泡立ててからやさしく洗い、その後よく洗い流してください。※アイメイクなどのポイントメイクには、専用のリムーバーのご使用をおすすめします。 成分表記 水、グリセリン、ココイルグリシンNa、BG、ヒドロキシプロピルデンプンリン酸、オレフィン（C14-16）スルホン酸Na、デシルグルコシド、ラウロイルグルタミン酸Na、クエン酸、コカミドプロピルベタイン、ココイルメチルタウリンタウリンNa、ステアリン酸グリセリル（SE）、アセチルヒアルロン酸Na（スーパーヒアルロン酸）、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（肌吸着型ヒアルロン酸）、ワセリン、ステアリン酸、ステアロイルグルタミン酸Na、ラウリン酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリクオタニウム-7、EDTA-2Na、BHT、メチルパラベン 注意事項 製品の外観・仕様パッケージ等が予告なく変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。

メーカー ロート製薬株式会社 生産国 日本製 商品区分 化粧品 広告文責 株式会社ランガル 06-6535-5515 商品カテゴリ bellashopヤフー店 ら行 ロート製薬 コスメ、美容、ヘアケア スキンケア、基礎化粧品 洗顔

JANコード/ISBNコード 4987241145607

商品コード b019-set1674