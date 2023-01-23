(中古品)In Rehearsal & Performance II / [Blu-ray]【コストコ お買い得】

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(中古品)

Panasonic RF-DR100 4GB Radio Recorder



【メーカー名】





【メーカー型番】





【ブランド名】





【商品説明】

Panasonic RF-DR100 4GB Radio Recorder

お気に入りのラジオ番組を最大20件予約録音できる「タイマー予約録音」

「18cm大型AMジャイロアンテナ」で高感度AMラジオ受信

早口な口調のラジオ放送も聴き取りやすい「ゆったりトークモード」(ラジオ受信時)



お届け：受注後に再メンテ、梱包します。到着まで3日〜9日程度とお考え下さい。