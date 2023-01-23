『大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 ホワイト DPN-41408Y【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 11時 16分に出品され03月12日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
適合ランプ:LED電球 4.2W E17 電球色／2700K
素材:鋼板 白塗装*br*鋼板 金色塗装
サイズ:径φ120 高177 全長517*1117mm
ダクト取付専用
ホーム＆キッチン:家電:照明:屋内照明:ペンダントライト
オーデリック ペンダントライト 段調光タイプ ガラス色 ~8畳 SH4031LD
¥ 8419
シーリングライト LED 12畳 おしゃれ アイリスオーヤマ 導光板 パネルライト 照明 灯り CEA-A12DLP
¥ 8418
DAIKO 大光電機 LED天井取付専用キッチンライト DCL-39922W
¥ 8418
東芝ライテック TENQOOシリーズ 40タイプ用 集光タイプLEDバー 3200タイプ 昼白色 LEEM-40323N-PS
¥ 8418
東芝ライテック TENQOOシリーズ 40タイプ用 集光タイプLEDバー 3200タイプ 昼白色 LEEM-40323N-PS
¥ 8418
パナソニック XLX459VHN LA9 LEDベースライト リニューアル用 埋込型 40形 下面開放 W300 省エネタイプ 5200lmタイプ 昼白色 調光型 器具+ライトバー
¥ 8414
βオーデリック/ODELIC【OG254730】LEDエクステリアスポットライト LED一体型 ワイド配光 昼白色 マットシルバー 防雨型
¥ 8414
安心のメーカー保証 【送料無料】大光電機照明器具 ペンダント DPN-41593G プルレス 色温度切替調光タイプ LED≪即日発送対応可能 在庫確認必要≫
¥ 8411
東芝ライテック TENQOOシリーズ 40タイプ用 集光タイプLEDバー 3200タイプ 昼白色 LEEM-40323N-PS
¥ 8411
大光電機 DAIKO LEDブラケットライト LED内蔵 天井付・壁付兼用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 電気工事必要 ホワイト DBK-
¥ 8411
照明器具 タキズミ (Takizumi) 省エネ 節電 日本製 5年保証 LED 多目的灯 コンセント接続 チェーン吊下げ式 2730lm ~4.5畳
¥ 8411
NTS01007WLG1 パナソニック施設照明 LED スポットライト◇
¥ 8411
LEEM-40323W-CG【東芝】【器具本体別売】LEDベースライトTENQOOシリーズLEDバー
¥ 8408
【法人様限定】【XL373PEVJ LA9】パナソニック スクエアシリーズ 天井埋込型 下面開放 450 【panasonic】/代引き不可品
¥ 8407
アイリスオーヤマ LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ クリアフレーム 14畳 調光 IRIS 248702 ▼363-2446 CL14D-5.1CF 1台
¥ 8407
タキズミ TF24021D
¥ 8406
スポットライト(引掛シーリング用・電球別売) SLIDER SPOT1 スライダースポット1 引掛シーリングタイプ ヴィンテージシルバー シ
¥ 8406
シーリングライト 共同照明 シーリングライト4灯 6畳 8畳 LEDフィラメント電球60W形4個付き GT-DJ-SJB-D8 シーリングスポットライト クリ
¥ 8406
落札価格8420円
153 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！