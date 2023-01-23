『大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 ホワイト DPN-41408Y【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 11時 16分に出品され03月12日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 適合ランプ:LED電球 4.2W E17 電球色／2700K

素材:鋼板 白塗装*br*鋼板 金色塗装

サイズ:径φ120 高177 全長517*1117mm

ダクト取付専用



ホーム＆キッチン:家電:照明:屋内照明:ペンダントライト