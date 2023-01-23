『アウニイ テント ワンタッチ 三角型 コンパクト ソロ キャンプ 簡単設営 ポップアップ 防風 防災 用 アウトドア ファミリー 1~4 人【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 19分に出品され03月22日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウニイ テント ワンタッチ 三角型 コンパクト ソロ キャンプ 簡単設営 ポップアップ 防風 防災 用 アウトドア ファミリー 1~4 人
【商品説明】
・《商品詳細》【三角型テント】底面160cm×145cm、高さ110cm（収納バッグ：直径48cm）・背面メッシュ・テント収納バッグ（ダブルハンドル）・付属品（ペグ6本・付属収納袋）【重量】1.06kg 【素材】テント・収納バッグ：ポリエステル テントフレーム：亜鉛メッキ鋼 ペグ：スチール ファスナー持ち手：ステンレス
・《商品詳細》【筒型テント】底面243cm×145cm、高さ95cm（収納バッグ：直径78cm）・出入口ダブルファスナー開閉（結び紐付き）・左右メッシュ窓（ロールアップカーテン・結び紐付き）・内側左右メッシュポケット ・テント収納バッグ（ワンショルダー）・付属品（ペグ８本・ロープ4本
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 45.79 cm
奥行 : 46.60 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8420円
70 入札履歴
終了
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