『MIZUNO ミズノ ソフトボール用ウィルドライブ レッド 内野手向け サイズ9 野球 グラブ 1AJGS27823【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 06時 35分に出品され03月17日 06時 35分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ジブンの意思で進め！力（POWER）のRED。

ベロ裏：ボア（ブラック）

力を伝えるパワー

指先に人工材を内蔵することでボールに捕りまけない指先の強さ

Droll構造：ボールの衝撃を受けやすいウェブ下部に補強紐を装着。ウェブ下親指指又部の革の破れを軽減。

サイズ 9

カラー

09：ブラック

40：ナチュラルライム

52：スプレンディッドオレンジ

素材 受球面・背面：クレストハイド（天然皮革：牛革）

原産国 フィリピン製

ポジション 内野手向け





【03007060000000000】【02901020000000000】