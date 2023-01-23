『輸入盤 BUCK OWENS / BAKERSFIELD GOLD： TOP 10 HITS 1959?1974 [3LP]【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 19時 33分に出品され04月11日 19時 33分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:3LP 【輸入盤】 洋楽フォーク/カントリー 発売日:2022/10/14 登録日:2022/09/15 バック・オーウェンズ ベーカーズフィールド・ゴールド：トップ・10・ヒッツ・1959ー1974 内容:［LP1 ： Side A］1. Under Your Spell Again2. Above And Beyond3. Excuse Me （I Think I’ve Got A Heartache）4. Foolin’ Around5. Loose Talk - Buck Owens ＆ Rose Maddox6. Mental Cruelty - Buck Owens ＆ Rose Maddox7. Under The Influence Of Love8. Kickin’ Our Hearts Around［LP1 ： Side B］1. You’re For Me2. Act Naturally3. Love’s Gonna Live Here4. My Heart Skips A Beat5. Together Again6. I Don’t Care （Just As Long As You Love Me）7. I’ve Got A Tiger By The Tail8. Before You Go［LP2 ： Side A］1. Only You （Can Break My Heart）2. Gonna Have Love3. Buckaroo4. Waitin’ In Your Welfare Line5. Think Of Me6. Open Up Your Heart7. Where Does The Good Times Go8. Sam’s Place［LP2 ： Side B］1. Your Tender Loving Care2. It Takes People Like You （To Make People Like Me）3. How L
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独5discs CD Flatt & Scruggs 1959-1963 5-CD & BOOK/BUCH BCD1555915 Bear Family /00920
¥ 8316
落札価格8420円
590 入札履歴
終了
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