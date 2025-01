輸入盤 JASON MRAZ / WE SING. WE DANCE. WE STEAL THINGS. WE DELUXE EDITION. [3LP]【2025の人気アイテム】

商品情報

種別:3LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2023/09/29 登録日:2023/08/16 ジェイソン・ムラーズ ウィー・シング、ウィー・ダンス、ウィー・スティール・シングス、ウィー・デラックス・エディション ジェイソン・ムラーズ CD 内容:[LP1 : Side A]1. Make It Mine2. I’m Yours3. Lucky (feat. Colbie Caillat)4. Butterfly5. Live High[LP1 : Side B]1. Love for a Child2. Details in the Fabric (feat. James Morrison)3. Coyotes4. Only Human[LP2 解説:アコースティック・ギターを抱えた吟遊詩人、ジェイソン・ムラーズが2008年に発表した大ヒット・アルバム『WE SING. WE DANCE. WE STEAL THINGS』の発売15周年記念作品が登場! こちらはオリジナル・アルバムの最新リマスター音源に加え、未発表曲や多数のレア音源を3枚のアナログ盤に収録した、3枚組アナログ・デラックス・エディション!