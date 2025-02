輸入盤 JOSH GROBAN / CLOSER （20TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION） （2LP ORANGE VINYL） [2LP]【新年の贈り物】

商品情報

種別:2LP 【輸入盤】 洋楽ポップス 発売日:2023/11/17 登録日:2023/10/20 ジョシュ・グローバン クローサー(20TH・アニヴァーサリー・デラックス・エディション)(2LP・オレンジ・ヴァイナル) 内容:[LP1 : Side A]1. Oceano2. My Confession3. Mi Mancherai (Il Postino) [feat. Joshua Bell]4. Si Volvieras a Mi[LP1 : Side B]1. When You Say You Love Me2. Per Te3. All’improvviso Amore4. Broken Vow5. Caruso[LP2 : Side A]1. Remember When It Rained2. Hymne a L’amour3. You Raise Me Up4. Never Let Go [feat. Deep Forest][LP2 : SideB]1. You Raise Me Up (Extended Version) +2. Mi Morena *3. You’re The Only Place *4. My December *5. She’s Out Of My Life *6. Broken Vow (Vocal/Piano Version) +* Rarity+ Previously Unreleased 解説:円熟味に満ちた深みと堂々たる風格を兼ね備え、ダイナミズムと繊細さが同居した歌声で世界を癒し、そして勇気づけるスーパー・ヴォーカリスト、ジョシュ・グローバン。世界的なスーパースターである彼が2003年に発表した金字