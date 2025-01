輸入盤 VAN MORRISON / MOONDANCE （3LP DELUXE VINYL） [3LP]【2025年度カレンダ】

商品情報

種別:3LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2023/12/01 登録日:2023/10/13 ヴァン・モリソン ムーンダンス(3LP・デラックス・ヴァイナル) 内容:[LP1 : 2023 STEVEN WILSON REMIX][Side A]1. And It Stoned Me2. Moondance3. Crazy Love4. Caravan5. Into the Mystic[LP1 : Side B]1. Come Running2. These Dreams of You3. Brand New Day4. Everyone5. Glad Tidings[LP2 : Side A]1. Into the Mystic (Take 11)2. Caravan (Take 4)3. Glad Tidings (Remix 2)4. These Dreams of You (Remix)[LP2 : Side B]1. Come Running (Take 2)2. Brand New Day (Take 3)3. Glad Tidings (Alternate Version)4. Crazy Love (Alternate Mix)[LP3 : Side A]1. Caravan (Redo: Take 3)2. These Dreams of You (Alternate Version)3. Moondance (Take 22)4. Glad Tidings (Take 9)[LP3 : Side B]1. I Shall Sing (Take 7)2. Nobody Knows You When You're Down and Out (Outtake)3. I've Been Working (Early Version) (Take 5)