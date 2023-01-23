『アイリスオーヤマ ペットシーツ 薄型 多頭飼い 小型犬 超大判サイズ 8枚×8袋64枚入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 07時 01分に出品され03月20日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 超大判サイズ 8枚×8袋64枚入

Size:超大判サイズ 8枚×8袋64枚入

本体サイズ 幅X奥行X高さ :19×11.2×31.5cm

本体重量:83.1g