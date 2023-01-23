『アイリスオーヤマ フライパン 鍋 セット 12点 ガス火専用 深型 ダイヤモンドコート 目盛付き オーブン調理 着脱式ハンドル エッグパン 蓋 PDC【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 52分に出品され03月12日 04時 52分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【フライパン】商品サイズ(cm)/フライパン26cm:直径約27.8×高さ約6.8 満水容量(約)/フライパン26cm:3.3l 材料の種類/本体:アルミニウム合金/底の厚さ:2.5mm 【炒めなべ】商品サイズ(cm)/直径約26.8×高さ約7.8 満水容量(約)/3.2l 材料の種類/本体:アルミニウム合金/底の厚さ:2.5mm

【なべ】商品サイズ(cm)/なべ16cm:直径約17.8×高さ約7.8/なべ20cm:直径約21.8×高さ約9.3 満水容量(約)/なべ16cm:1.4l/なべ20cm:2.4l 材料の種類/本体:アルミニウム合金/底の厚さ:2.5mm

【エッグパン】商品サイズ(cm)/幅約14.1×奥行約20.55×高さ約5 満水容量(約)/1.1l 材料の種類/本体:アルミニウム合金/底の厚さ:2.1mm 【ガラスふた】商品サイズ(cm)/ガラスふた16cm:直径約17.4/ガラスふた20cm:直径約21.4/ガラスふた26cm:直径約27.4 材質/強化ガラス、シリコー

カテゴリ ファッション

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フライパン

鍋

セット

12点

ガス火専用

深型

ダイヤモンドコート

目盛付き

オーブン調理

着脱式ハンドル

エッグパン

蓋

PDC