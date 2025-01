SAXON 牛革 縦型ショルダーバッグ(M) ブラック 05046【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

SAXON 牛革 縦型ショルダーバッグ(M) ブラック 05046



【商品説明】

・Closure: ジッパー

・Material: 表地: 牛革

・Number of Pockets: 5?(outer 3/2?inside)

・Outer Material: Cowhide Leather

・Outer Material: レザー

・Strap type: ショルダー, 手持ち

・Vertical horizontal 19cmx Depth 8.5?in W x in H Handle is 35?cm Tall



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。