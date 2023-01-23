『SAXON 牛革 縦型ショルダーバッグ(M) ブラック 05046【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 08時 29分に出品され04月17日 08時 29分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SAXON 牛革 縦型ショルダーバッグ(M) ブラック 05046
【商品説明】
・Closure: ジッパー
・Material: 表地: 牛革
・Number of Pockets: 5?(outer 3/2?inside)
・Outer Material: Cowhide Leather
・Outer Material: レザー
・Strap type: ショルダー， 手持ち
・Vertical horizontal 19cmx Depth 8.5?in W x in H Handle is 35?cm Tall
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8420円
289 入札履歴
終了
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