『Bluetooth イヤホン ワイヤレス イヤホン 最大32時間連続再生 Bluetooth 5.0 スポーツイヤホン IPX5防水 3D【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 17時 32分に出品され04月08日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bluetooth イヤホン ワイヤレス イヤホン 最大32時間連続再生 Bluetooth 5.0 スポーツイヤホン IPX5防水 3D



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 11.50 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。