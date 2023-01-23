【新品】 FUJIFILM インスタントカメラ ワイド用フィルム 50枚入 INSTAX WIDE K R 5【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

FUJIFILM インスタントカメラ ワイド用フィルム 50枚入 INSTAX WIDE K R 5



【メーカー名】

富士フイルム



【メーカー型番】

INSTAX WIDE K R 5



【ブランド名】

富士フイルム



【商品説明】

FUJIFILM インスタントカメラ ワイド用フィルム 50枚入 INSTAX WIDE K R 5

インスタントカメラ チェキWIDE用フィルム(無地)の10枚入の5パック品(50枚入)です。

メーカー型番 :INSTAX WIDE K R 5

フィルムサイズ : 86mm×108mm

画面サイズ : 62mm×99mm

ISO感度:ISO800



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