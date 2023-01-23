『【新品】 FUJIFILM インスタントカメラ ワイド用フィルム 50枚入 INSTAX WIDE K R 5【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 59分に出品され03月31日 15時 59分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FUJIFILM インスタントカメラ ワイド用フィルム 50枚入 INSTAX WIDE K R 5
【メーカー名】
富士フイルム
【メーカー型番】
INSTAX WIDE K R 5
【ブランド名】
富士フイルム
【商品説明】
FUJIFILM インスタントカメラ ワイド用フィルム 50枚入 INSTAX WIDE K R 5
インスタントカメラ チェキWIDE用フィルム(無地)の10枚入の5パック品(50枚入)です。
メーカー型番 :INSTAX WIDE K R 5
フィルムサイズ : 86mm×108mm
画面サイズ : 62mm×99mm
ISO感度:ISO800
当店では初期不良に限り、商品到着から7日間は返品を 受付けております。
・通常3日〜5日でお届けできます。万が一、品切れの場合は2週間程度でお届け致します。
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落札価格8420円
71 入札履歴
終了
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