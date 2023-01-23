『AIYIMA A07 TPA3255 パワーアンプ 300Wx2 D級ステレオデジタルオーディオアンプ 2.0chアンプ パッシブスピーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 50分に出品され03月19日 04時 50分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AIYIMA A07 TPA3255 パワーアンプ 300Wx2 D級ステレオデジタルオーディオアンプ 2.0chアンプ パッシブスピーカー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 24.90 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。