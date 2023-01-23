『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 02時 27分に出品され04月20日 02時 27分に終了予定です。即決価格は8,419円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング



【商品説明】

・おすすめ用途 : スポーツ全般(特にフィッシング)

・サイズ(フロント外寸)高さ4.2cm 横幅14.3cm / 重さ25g

・セット内容 : セミハードケース、取扱説明書

・フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)

・可視光線透過率 12%(晴天向き)偏光度 90%以上

・日本製サングラス

・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。