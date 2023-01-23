『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 02時 27分に出品され04月20日 02時 27分に終了予定です。即決価格は8,419円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング
【商品説明】
・おすすめ用途 : スポーツ全般(特にフィッシング)
・サイズ(フロント外寸)高さ4.2cm 横幅14.3cm / 重さ25g
・セット内容 : セミハードケース、取扱説明書
・フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)
・可視光線透過率 12%(晴天向き)偏光度 90%以上
・日本製サングラス
・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング
¥ 8419
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング
¥ 8419
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング
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落札価格8419円
111 入札履歴
終了
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