『GPSロガー GT-730FL-S USBドングルロガー canmore製 (黒（Black）)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 07時 08分に出品され04月23日 07時 08分に終了予定です。即決価格は8,419円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GPSロガー GT-730FL-S USBドングルロガー canmore製 (黒（Black）)
【商品説明】
・1回の充電で15時間近く稼動
・GPSロガーとしては、低価格のお値打ち品
・SIRF-IV採用 48チャンネル
・超小型なので持ち運びに便利
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 13.40 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8419円
792 入札履歴
終了
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